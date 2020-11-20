بعد لقائه بمسؤول ليتواني.. إصابة مسؤول رفيع في البنتاغون بعدوى كورونا

2020/11/20 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جوناثن هوفمان، عن إصابة القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع، أنطوني تاتا، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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