ليلة الضرب : ظهور تفاصيل عملية التطهير في فندق الرِيتز- كارلتون الرياض - حسين علوان حسين

2020/11/20 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين حصرياً : بعد ثلاث سنوات ، كَشَفَ بعض المعتقلين السعوديين عن تفاصيل ما جرى لهم بقلم مارتن تشولوف ، مراسل الشرق الأوسط للغارديانالغارديان : الخميس 19 نوفمبر 2020 في أوائل شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2017 ، تم القبض على ما يقرب من 400 من أقوى الشخصيات في المملكة العربية السعودية ، و من بينهم الأمراء و كبار رجال الأعمال و الوزراء ، و احتجزوا في فندق ريتز- كارلتون الرياض ، فيما أصبح يُ ......





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