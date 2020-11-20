مصل الكرونا نعمة ام نقمة؟ - محمد مهاجر

2020/11/20 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -أوردت الصحف البريطانية ان التجارب على مصل الكرونا اثبتت انه قادر بنسبة 95% على منع الفيروس من ان يصيب الانسان.



وبالفعل تحمست بعض الشركات والدول لشراء المنتج وحجز بعضها كميات كبيرة.



ومن المتوقع ان يبدأ الاستخدام فى نهاية ديسمبر او بدايات العام القادم.



وبرغم التفاؤل الكبير فان الجدل احتدم في وقت مبكر حول الضوابط والمحاذير الأخلاقية المتعلقة بالقيم والمبادئ والسلوكيات التي تتعلق بشراء المنتج واس ......





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