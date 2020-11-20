من أين أتت تغريدات ترامب الروحانية - نادية خلوف

2020/11/20 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف اجتماع الصلاة الغريب يشرح تغريدات ترامببقلم : جويل هالدروف مؤلّف، وعالم لا هوت ، ومساهم في صحيفة إكسبرسن السويدية الصفحة الثقافية.



ترجمة: نادية خلوف يشرح جويل هالدورف القصة الكامنة وراء لاهوت النجاح الذي يتجلى في تغريدات الرئيس على تويتر، ويترك الصفحة للنقاش .



نقاش ثقافي: فجرت المرشدة الروحية لدونالد ترامب ، بولا وايت ، الإنترنت عندما اتصلت بالملائكة لمساعدته حيث بدا ا ......





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