بعد 57 عاما من الخدمة.. الولايات المتحدة تغلق مرصد

2020/11/20 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الولايات المتحدة إغلاق مرصد "أريسيبو" الفضائي الضخم في إحدى غابات بورتوريكو بعد تعرضه لحادثتين مدمرتين في الأشهر الأخيرة، منهيا 57 عاما من الاكتشافات الفلكية.

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