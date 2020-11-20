توقعات طقس اليوم والغد.. تحذيرات من أمطار غزيرة وسيول

2020/11/20 | 08:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير توقعات حالة الطقس لليوم الجمعة وغداً السبت الى فرص للأمطار.

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