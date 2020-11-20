كورونا يواصل الفتك بأمريكا.. و

2020/11/20 | 08:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}سجلت الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أكثر من ألفي حالة وفاة و200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء الخميس.

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