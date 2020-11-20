صلاح الدين.. إحباط محاولة لتسلل عناصر داعش في جزيرة الصينية

2020/11/20 | 08:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، صد محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الهيئة في بيان مقتضب، اليوم (20 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي، احبطت اليوم الجمعة، عملية تسلل لفلول اعش الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين".

واعلنت الهيئة يوم امس الخميس، صد تعرض لتنظيم داعش على احدى النقاط الأمنية في محافظة كركوك.

وذكرت في بيان لها ان "نقطة أمنية تابعة للفوج الثاني باللواء 56 للحشد الشعبي تعرضت لاطلاق نار من قبل إرهابيي داعش في منطقة نمرة بقضاء الدبس".

واضاف، ان "قوة الفوج الثاني قامت بالرد على مصدر النيران حيث لاذ الإرهابيون بالفرار دون تسجيل اي خسائر جراء التعرض".

A.Sh

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