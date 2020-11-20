ابتداء من اليوم.. الصحة تنظم حملات للكشف عن اصابات كورونا

2020/11/20 | 08:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 31 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجهت وزارة الصحة والبيئة، دوائرها في بغداد والمحافظات بتنظيم حملات للتحري الوبائي الفعال للكشف عن إصابات كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (20 تشرين الثاني 2020)، إن "وزير الصحة حسن التميم وجه عبر تواصله المستمر ومتابعته لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات بتنظيم حملات للتحري الوبائي الفعال في عموم العراق تنطلق بدءا من 20 تشرين الثاني 2020".

وأكد على "أهمية تكثيف جهود التوعية الصحية للمواطنين وتشجيعهم لاجراء الفحوصات والالتزام بالتعليمات الصحية وبيان مخاطر المرض"، داعيا "وسائل الاعلام المختلفة للتغطية الاعلامية لتلك الحملات".

A.Sh

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