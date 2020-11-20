الصحة تعلن الانتهاء من انجاز مركز الشفاء 14 في كركوك

2020/11/20 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلن وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، الانتهاء من انجاز مركز الشفاء (١٤) في محافظة كركوك.وقال التميمي في بيان تلقته /المعلومة/، إن “المستشفى انجز بالتنسيق مع العتبة الحسينية ضمن مبادراتها بالتبرع لدعم جهود الوزارة وتم التاثيث والتجهيز بالمستلزمات والمعدات الطبية من قبل وزارة الصحة والبيئة وهو سلسلة من عدة مشاريع تصل الى اكثر من (20) مشروع تنجزها العتبة الحسينية المقدسة في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية”.واضاف أن “المستشفى مجهزة باحدث الاجهزة الطبية التي تساهم في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا وسيتم تشغيله وادارته بملاكات الوزارة”.وأكد “استنفار وزارة الصحة من اجل السيطرة على هذا الوباء الذي اصبح تهديدا لكل دول العالم”، مطالباً، “المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية”.انتهى/25

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