الاستثمار تزف بشرى سارة بشأن مجمع بسماية

2020/11/20 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

أعلنت رئيس هيأة الاستثمار، سها النجار،عن تخفيض الدفعات لمجمع بسماية من 40 الى 10 بالمئة، فيما أكدت وجود تحركات لإنعاش الاقتصاد العراقي.

وقالت النجار، إن “ العراق لديه مشاريع استثمارية ناجحة وبمبالغ ضخمة، ولكن لم يسلط الضوء عليها، حيث يوجد لديه أكبر معمل لانتاج السكر في الوطن العربي”، مبيناً أن “مشكلة الاقتصاد العراقي تكمن في أنه لا يزال يعيش تحت وطأة المركزية الحكومية”.وأوضحت أن “الاقتصاد المركزي يعيق تنمية القطاع الخاص وحركة الاستثمارات، فالعمل باموال الحكومة لا يسمى استثمار”.ولفتت الى أنه “على الرغم من أن هامش الربح من الاستثمارات يصل الى 400 بالمئة، الا انه يوجد ما يقارب 850 مشروعاً استثمارياً متلكئاً لدى هيأة الاستثمار”، مشيرة الى أن “الاراضي الاستثمارية الممنوحة بالمجان لبعض المستثمرين تباع بعد فترة باموال طائلة”.وبينت أن “السيولة المتوفرة في البلاد ضخمة جداً ولكنها غير موجودة بالمصارف، حيث تتوفر السيولة النقدية في البيوت والذهب والعقارات في خارج البلاد”.وأكدت أن “الهيأة تعمل على استقطاب الاستثمارات الصناعية لتوفير فرص العمل، فهي تركز على القطاعات الزراعية والصناعية غير النفطية، لاسيما وأن العملية الاستثمارية في المرحلة القادمة يجب أن تحددها حاجات الاقتصاد العراقي”، مشددة على أن “الهيأة ستقوم بسحب الاجازات الاستثمارية من المستثمرين المتلكئين”.ونوهت الى “ضرورة الاستفادة من المستثمرين الاجانب لما يمتلكوه من خبرات بامكانها ان تفيد الاقتصاد العراقي، فالعراق لا يحتاج الى اموال المستثمرين الاجانب بقدر حاجته الى خبرتهم والى الانفتاح للعالم الخارجي”.وبشأن مشروع بسماية، تحدثت النجار قائلة: إنه “بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم تخفيض الدفعات من 40 الى 10 بالمئة لمجمع بسماية”، لافتة الى أنه “سيتم انشاء طريق بسماية من اموال البيع المباشر للشقق السكنية”.انتهى/25

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