تصريح جديد من مسؤول عسكري أميركي رفيع حول الأوضاع في العراق

2020/11/20 | 09:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سينتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي، أن بغداد تريد استمرار الوجود الأمريكي في العراق لمحاربة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال ماكينزي خلال مؤتمر عبر الفيديو، تابعه "ناس" (20 تشرين الثاني 2020)، إن "حكومة العراق أشارت بوضوح الى أنها تريد الحفاظ على شراكتها مع الولايات المتحدة وقوات التحالف في الوقت الذي نواصل فيه إنهاء الحرب ضد تنظيم "داعش".

وذكر ماكينزي أن التقديرات تشير إلى أنه لا تزال لدى التنظيم قوة من 10 آلاف مناصر في العراق وسوريا، ولا يزال يمثل تهديدا حقيقيا.

وقال إن "التقدم الذي أحرزته قوات الأمن العراقية سمح للولايات المتحدة بخفض قدراتها العسكرية الحالية في العراق".

ومع ذلك شدد على أن القوات الأمريكية وقوات التحالف يجب أن تتواجد هناك للمساعدة في منع عودة تنظيم "داعش" كقوة متماسكة قادرة على التخطيط للهجمات.

وتحدث ماكينزي كذلك عن إيران، وقال إن الوجود العسكري الأمريكي و"الردود المدروسة" نجحت في "ردع" إيران عن "الاستمرار في شن الهجمات على خطوط الشحن البحري" في الخليج، وحدت من "هجمات وكلاء إيران" في العراق.

و أعلن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، انتهاء هدنة الفصائل، بانتهاء الانتخابات الاميركية.





وعزا الخزعلي خلال استضافته في برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل محسن ضمد، وتابعه "ناس"، (19 تشرين الثاني 2020)، انتهاء هدنة الفصائل، إلى "انتهاء الانتخابات الاميركية فضلا عن عدم تحقق الشروط التي على اساسها حصل الاتفاق".

واشار الخزعلي، الى وجود اختلاف في وجهات النظر بين الفصائل المسلحة إزاء قصف المنطقة الخضراء، مؤكداً أنه يتبنى الاتجاه الذي لا يفضل قصف السفارة، فيما تحدث عن ثلاثة شروط لوقف الأعمال العسكرية.

وأضاف أن "وقف الأعمال العسكرية، يأتي وفق شروط: أولها، عدم إبقاء أية قاعدة عسكرية غير عراقية، والسيادة على الأرض والسماء، مع وجود فني بتحديد الحكومة".

ولفت إلى أن "التهديدات التي صدرت من الجانب الاميركي حول غلق السفارة لم تكن سوى حرب نفسية"، مؤكداً "وقوفه مع الخيارات الدبلوماسية وليس مع استهداف السفارة الاميركية في الوقت الراهن".

وكشف، عن مضمون رسالة وجّهها إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني، تتعلق بالعمليات العسكرية، والوضع الداخلي العراقي.

وقال الخزعلي، في معرض رده عمّا إذا كانت الفصائل المسلحة العراقية، في "جيب" صانع القرار الإيراني، كما طرح المقدم سؤاله، أجاب الخزعلي، برفض هذا الوصف، واستشهد على ذلك بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني.

وفي تفاصيل الرسالة، قال الخزعلي: "أبلغت قآاني شخصياً أننا لن نسمع منكم في المستقبل إذا تعرضتم لضغوط".

وأضاف، "قلت له إن المخازن التي قُصفت هي تابعة لنا، وأن الشهداء الذين سقطوا هم أبناؤنا وأننا نحن من قدم الخسائر والتضحيات، وبالتالي فهذه القضية نحن معنيون بها أيضاً، وفي حال زارتكم شخصيات أو وفود عراقية، تحاول الضغط عليكم، ابلغوهم بأن القضية عراقية، وليست قضية إيرانية"، وذلك في إشارة إلى أن قضية حمل السلاح والعمليات العسكرية، لا تتم وفق توجيه إيراني.

وحذر الخزعلي، من تدخل تدخل الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات النيابية، فيما اعتبر المبعوثة الأممية، جينين بلاسخارت، "منحازة".

وقال الخزعلي: "نحذر من الإشراف والتدخل التفصيلي في الانتخابات النيابية المقبلة، لأن المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت منحازة، وغير محايدة، وظهر ذلك في انحيازها في الفترة الماضية" في إشارة إلى الموقف من سقوط مئات الضحايا في تظاهرات تشرين.

وأضاف "لا بأس برقابة فقط، وحتى لو كان بمشاركة الاتحاد الاوروبي، اما الإشراف فهو مسألة خطيرة".

وتابع، " أننا أصبحنا أقلية، لعدم مجيء رئيس وزراء من اختيارنا بشكل كامل، وإنما كان من بعض الأطراف، وما حصل كان بمصلحتنا".

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