مع اقتراب طرحه على الأميركيين.. من سيتلقى لقاح كورونا أولا؟

2020/11/20 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تحقيق تقدم في تطوير لقاح لكوفيد-19 وقرب موعد طرحه على العامة، تعكف الولايات المتحدة على إعداد خطط لتحديد الفئات التي ستتلقي اللقاح أولا، حسب الأولوية.

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