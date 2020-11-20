كورونا يُعيد تصنيف قائمة أغلى مدن العالم.. تعرف عليها

2020/11/20 | 09:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد تقرير جديد عن تكلفة المعيشة بأن مدن هونغ كونغ وزيورخ وباريس تحتل حاليا مرتبة أغلى ثلاث مدن في العالم.

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