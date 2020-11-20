2020/11/20 | 09:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت وثائق عسكرية أميركية، رفعت السرية عنها مؤخرا، أن الخليفة الجديد لداعش، الارهابي المدعو {أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى}، قد خان العشرات من أعضاء التنظيم الإرهابي في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق سرية أمريكية تكشف اعترافات صادمة لزعيم داعش الجديد.. من قتل {البزونة}؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائق سرية أمريكية تكشف اعترافات صادمة لزعيم داعش الجديد.. من قتل {البزونة}؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).