المنافذ الحدودية تكشف عن المخالفات التي تم ضبطها في شهر تشرين الاول الماضي ومجملها منذ بداية العام الحالي

2020/11/20 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ كشفت هيأة المنافذ الحدودية عن المخالفات التي تم ضبطها في شهر تشرين الاول الماضي ومجملها منذ بداية العام الحالي ,وقالت في بيان ان المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية لشهر تشرين الاول الماضي بلغت (215) مخالفة ومنذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تشرين الاول (2428) مخالفة.واضافت ان المخالفات اندرجت تحت عناوين متعددة ، إذ بلغت مجمل الدعاوى الكمركية المحالة من قبل الهيأة إلى القضاء (99) بعناوين (تغيير وصف البضاعة، تهريب عجلات، تزوير، معاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية) ، وشكلت المخالفات المكتشفة من قبل مقر الهيأة والخاصة باجازات الاستيراد (82) مخالفة، ولمحاضر النشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية (30) تحت مسمى إتلاف مواد وإعادة اصدار بضائع، كما تضمنت الإحصائية ضبط 4مخدرات والقاء القبض على حائزيها وبذلك يكون مجمل ماتم ضبطه من مخالفات لشهر تشرين الاول الماضي (215) مخالفة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وإحالتها إلى الجهات القضائية وفق محاضر أصولي.



واشارت الى ان عدد المخالفات منذ بداية العام الحالي ولغاية 31 تشرين الأول 2020 بلغ (2428) مخالفة اندرجت تحت عناوين ابرزها (المبعدين/ 7، المخدرات / 46 ، الأموال ألمهربة/ 9 ، إلقاء القبض على مطلوبين /47 ، المخالفات المكتشفة في مقر الهيأة / 1000، الدعاوى الكمركية المحالة إلى القضاء / 1198، محاضر النشاط المشترك مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية / 121) ./انتهى5

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