مقترح تعديل قانون التقاعد العراقي على طاولة النقاش

2020/11/20 | 09:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، خلال لقائها امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي، مقترح تعديل قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 فضلا عن مناقشة الجنب...

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