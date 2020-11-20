الكهرباء توضح بشأن انهاء خدمات اصحاب العقود والاجور

2020/11/20 | 09:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة الكهرباء، الجمعة، وجود توجه لإنهاء خدمات منتسبيها من اصحاب العقود والأجور، مؤكدة ان مستحقاتهم ستدفع فور وصولها من وزارة المالية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم (20 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أنه "تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 59، واشارة للتعليمات الصادرة من الوزارة بتحويل 61% من العقود والاجور للعمل في جباية أجور الكهرباء، تبقى رواتب ومخصصات المحولين على نفس قرار رقم 315، اي الراتب نفسه، ولا علاقة لهم بموضوع قرار رقم 341، ولن تتغير رواتبهم ومخصصاتهم".

واضافت أن "من يعمل بجباية اجور الكهرباء ليس بالضرورة ان يعمل بإستحصال الاموال من المواطنين، فهنالك اقسام عدة تتمثل بمبيعات الطاقة، وترحيل المبالغ، ومبرمجين، وانظمة اصناف، وأمناء صندوق، وتثقيب للقوائم، ومحاسبين"، مبينة أن "كل هذه الاعمال تندرج تحت مسمى العاملين بالجباية".

ولفتت الى أن "من سيكون اسمه بقوائم المحولين للجباية سيكون عمله بأقرب قطاع او دائرة توزيع عن محل سكنه، واي خطأ ورد لا يتناسب وقرب محل السكن سيتم تعديله".

وبينت أنه "لا نية مطلقا للوزارة بتبطيل او انهاء عقد او عمل اي احد لا من العقود ولا من الاجور ولا من قراء المقاييس"، داعية الى "عدم الاستماع لما يروج من غير المصادر الرسمية للوزارة"، مؤكدة أنه "بمجرد ما ان تطلق المبالغ المالية من وزارة المالية لصالح الكهرباء من اموال الجباية المركزية ستقوم الوزارة بدفع مستحقات العقود والاجور مباشرة".

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