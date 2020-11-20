جنرال أمريكي يعلن الشروع بتنفيذ قرار ترامب في العراق: بغداد طلبت استمرار وجودنا

2020/11/20 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة أعلن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي، أنه سيتم خفض عديد القوات الأمريكية في العراق الى 2.500 جندي تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى أن بغداد تريد استمرار الوجود الأمريكي لمحاربة خلايا تنظيم داعش.وقال ماكينزي خلال مؤتمر عبر الفيديو إن الوجود الأمريكي في العراق ”حد بنجاح من نشاطات داعش".واضاف أن ”حكومة العراق أشارت بوضوح، إلى أنها تريد الحفاظ على شراكتها، مع أمريكا وقوات التحالف في الوقت الذي نواصل فيه إنهاء الحرب ضد داعش".وفي مؤتمر عبر الفيديو عقده المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، ذكر ماكينزي تقديرات تقول إنه لا يزال لدى داعش قوة من 10 آلاف مناصر في العراق وسوريا، مشيراً إلى أن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً حقيقياً.وقال إن ”التقدم الذي أحرزته قوات الأمن العراقية سمح لأمريكا بخفض قدراتها العسكرية الحالية في العراق“.لكنه شدد على أن القوات الأمريكية وقوات التحالف يجب أن تتواجد هناك للمساعدة في منع إعادة تشكل تنظيم داعش كقوة متماسكة قادرة على التخطيط لشن هجمات كبرى.

وقال: ”عندما تفر للنجاة بحياتك في وادي نهر الفرات وأنت تسمع هدير طائر ام-كيو مسلحة بدون طيار تحلق فوقك، من الصعب أن تفكر بالتخطيط لهجمات ضد ديترويت“.

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