المنافذ الحدودية تعلن إحصائية المخالفات التي تم ضبطها منذ بداية 2020

2020/11/20 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، إحصائية المخالفات التي تم ضبطها منذ بداية العام الحالي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قسم البحث والتحري كشف عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية لشهر تشرين الاول الماضي والتي بلغت (215) مخالفة ومنذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تشرين الاول والتي بلغت (2428) مخالفة".

وأضافت، أن "المخالفات اندرجت تحت عناوين متعددة، إذ بلغت مجمل الدعاوى الكمركية المحالة من قبل هيأة المنافذ إلى القضاء (99) بعناوين (تغير وصف البضاعة، تهريب عجلات، تزوير، معاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية) ، وكذلك شكلت المخالفات المكتشفة من قبل مقر الهيأة والخاصة باجازات الاستيراد (82) مخالفة، ولمحاضر النشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية (30) تحت مسمى إتلاف مواد وإعادة اصدار بضائع، كما تضمنت الإحصائية ضبط مخدرات (4) والقاء القبض على حائزيها".

وأوضح البيان، أن "مجمل ماتم ضبطه من مخالفات لشهر تشرين الاول الماضي بلغ (215) مخالفة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وإحالتها إلى الجهات القضائية وفق محاضر أصولي".





وفي السياق ذاته طرحت "هيأة المنافذ الحدودية إحصائية المخالفات منذ بداية العام الحالي ولغاية 31 تشرين الأول 2020 والتي بلغت (2428) مخالفة والتي اندرجت تحت عناوين ابرزها (المبعدين/ 7، المخدرات / 46 ، الأموال ألمهربة/ 9 ، إلقاء القبض على مطلوبين /47 ، المخالفات المكتشفة في مقر الهيأة / 1000، الدعاوى الكمركية المحالة إلى القضاء / 1198، محاضر النشاط المشترك مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية / 121)".

وأكد بيان هيأة المنافذ الحدودية "المضي في محاربة آفة الفساد والمفسدين والحفاظ على المال العام وتعظيم الإيرادات الحكومية وأن يكونوا العين الساهرة لحماية بلدنا الحبيب".

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