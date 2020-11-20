وزير الصحة يوجه بتنظيم حملات للتحري الوبائي الفعال

2020/11/20 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بتنظيم حملات للتحري الوبائي الفعال.

وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “وزير الصحة حسن التميمي وجه عبر تواصله المستمر ومتابعته لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات بتنظيم حملات للتحري الوبائي الفعال في عموم العراق تنطلق بدءا من ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠”.

واشار التميمي بحسب البيان, الى “أهمية تكثيف جهود التوعية الصحية للمواطنين وتشجيعهم لاجراء الفحوصات والالتزام بالتعليمات الصحية وبيان مخاطر المرض”، داعياً “وسائل الاعلام المختلفة للتغطية الاعلامية لتلك الحملات”.انتهى/25

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