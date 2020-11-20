سائرون: الحكومة مطالبة بتوضيح الأسباب وراء “تجويع المواطن”

2020/11/20 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب عن تحالف سائرون مضر السلمان، ان هناك شك وريبة من الأموال التي طالبت الحكومة باقتراضها في الأيام الماضية والتي رفض البرلمان تمريرها، لافتا الى ان اقالة رئيس الوزراء او وزير المالية بسبب الازمة الراهنة يجب ان يسبقه استجواب داخل البرلمان من اجل معرفة أسباب تجويع المواطن.وقال السلمان لـ /المعلومة/، ان “الأموال التي طالبت الحكومة باقتراضها كبيرة جدا، ورفضت من قبل البرلمان بسبب الشك والريبة حول هذه المبالغ والخشية من ذهابها الى جيوب الفاسدين”.وأضاف ان “الكثير من الكلام يدور حول اقالة رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب الازمة الراهنة، لكن ذلك يجب ان يسبقه استجواب داخل البرلمان لمعرفة مايدور خلف الستار”.وبين ان “عملية تجويع المواطن يجب ان لاتمر بكل سهولة ويجب ان يعلم الشعب من المسؤولين وأصحاب الاختصاص، الأسباب الحقيقة وراء الازمة المالية”.



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