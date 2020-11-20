مصرف الرافدين يعلن صرف وجبة جديدة من رواتب الموظفين في بغداد والمحافظات

2020/11/20 | 09:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2020)، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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