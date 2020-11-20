تشريح دويلة حزب الله في لبنان.. أخطبوط لتأمين بقائه وزوال الدولة من مناطقه

2020/11/20 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عام 2008، قام حزب الله باحتلال بيروت ومحاولة احتلال أجزاء من جبل لبنان، تحت ذريعة حماية شبكة "اتصالات المقاومة" التي اعتبروها آنذاك مسألة حياة أو موت.أحداث 7 مايو (أيار) الشهيرة

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