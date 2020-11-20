مجددًا.. اعلان رسمي من منظمة الصحة العالمية “ينسف” علاجًا يستخدمه العراق ضد كورونا

2020/11/20 | 09:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت مجموعة خبراء لوضع المبادئ التوجيهية في منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، أن المنظمة لا تنصح باستخدام دواء المضاد للفيروسات “ريمديسيفير” لمعالجة مرضى كورونا بغض النظر عن مدى خطورة حالتهم.

وقالت المنظمة انه “لا توجد في الوقت الحالي أي أدلة على أن الدواء يؤثر على الشفاء العاجل أو يخفف من ضرورة تهوية الرئتين”.

وفي وقت سابق، حددت منظمة الصحة العالمية علاجات ريمديسفير”، و”هيدروكسي كلوروكوين”، و”لوبينافير ريتونافير”، و”انترفيرون”، قالت إنها غير صالحة في علاج “كوفيد – 19” في المستشفيات، من حيث فاعليتها في تقليل عدد الوفيات، فيما يستخدم العراق الريمديسفير وهيدروكسي كلوروكين ضمن البروتوكول العلاجي ضد كورونا في المستشفيات.

العراق يدرس العلاجات

من جانبه، قال الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي في تصريح صحفي إن “وزارة الصحة والبيئة ستقوم بدراسة ما قدمته منظمة الصحة العالمية بشأن أربعة أدوية غير فعالة تستخدم لمواجهة جائحة كورونا”، لافتا إلى أن “الصحة العالمية لم تنشر بشكل رسمي دراستها المتعلقة بالأدوية غير الفعالة لمواجهة كورونا”.

وأضاف، أن “وزارة الصحة سوف تقارن الدراسة المقدمة من الصحة العالمية والدراسات المقدمة من اللجان العلمية في العاصمة بغداد والمحافظات لوضع البروتوكولات العلاجية، وفي ضوئها سيتم اتخاذ القرار المناسب في ما يخص الأدوية”.

وتابع، أنه “ما زالت جميع الأدوية التي تستخدم لمواجهة كورونا منتجة لإغراض أخرى، ولها تأثير ايجابي في علاج الكورونا”.

وأشار إلى أن “جميع هذه الأدوية هي آمنة ولا توجد فيها مضاعفات نتيجة استعمالها، وسيتم اتخاذ القرار في ضوء المعطيات التي ستخرج بها لجان الصحة التابعة لوزارة الصحة”.

وأعلنت شركة “غلعاد” المصنعة، تلقيها ترخيصا لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم تجاري هو “فيكلوري”، موضحة أن “ريمديسيفير” هو العلاج الخاص الوحيد لـ”كوفيد 19″ الذي حصل حتى الآن على ترخيص كامل، عقب مسار تدقيق نهائي أكثر صرامة.

وتسلطت الأضواء أكثر على هذا العقار بعد أن استخدم من بين أدوية أخرى في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب إصابته مؤخرا بفيروس كورونا.

وأعلنت شركة “جلعاد ساينسز” للأدوية، المصنعة لعقار “ريمديسيفير” المستخدم في معالجة المصابين بفيروس كورونا، في عدة دول من بينها العراق، ان العقار عزز مبيعاتها في الفصل الثالث من العام الجاري بنحو 900 مليون دولار.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجددًا.. اعلان رسمي من منظمة الصحة العالمية “ينسف” علاجًا يستخدمه العراق ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجددًا.. اعلان رسمي من منظمة الصحة العالمية “ينسف” علاجًا يستخدمه العراق ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).