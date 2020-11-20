بالوثائق .. الديون المستحقـة بذمة شركات الهاتف النقال

2020/11/20 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت لجان نيابية عن الديون المستحقـة بذمة شركات الهاتف النقال .وتداولت لجان النزاهة والخدمات والاتصالات النيابية ، وثائق رسمية حكومية عن الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال والتي لاتزال معلقة بأوامـر قضائيـة .وكانت السلطة القضائية اصدرت مؤخرا قرارا قضائيـا برفض تجديد عقود شركات الهاتف النقال./انتهى5

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