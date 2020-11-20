2020/11/20 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، من السفر اليوم الجمعة وغدا السبت، في العراق بسبب تقلبات الجو ووجود السحب في أغلب مدن البلاد.

وقال عطية في توضيح أطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "منخفضا جويا جبهوي تشمل تأثيراته كافة مدن البلاد، بهطول أمطار متفاوتة الشدة رعدية على فترات وتحذيرات من الغزارة تشمل ( ديالى ، واسط وسليمانية واجزاء من شرق بغداد وشمال اربيل وشرق دهوك وربما تشمل صلاح الدين)".

وحذر، من "نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في (البصرة وميسان وذي قار وواسط وشرق الديوانية وجنوب ديالى) يبدأ النشاط خلال ساعات النهار ويزداد النشاط هذا ليلا في البصرة وبادية الجنوب وواسط لتصل هبات الرياح الى ما بين 70-90 كم بالساعة ولا يستبعد تشكل عواصف ترابية بسبب ذلك".

وتابع، "السيول واردة في المناطق الحدودية لمدن ديالى وواسط وايضا الاودية في المناطق الجبلية وتجنب النزول للبحر خصوصا سواحل الخليج الشمالية ليل الجمعة والسبت".

وأوضح المتنبئ الجوي، "بعد عبور جبهة المنخفض خلال ساعات نهار السبت أجواء مدن البلاد تدريجياً سيطرأ انخفاض بدرجات الحرارة حين تتحول الرياح نحو الاتجاه الشمالي الغربي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يحذر من السفر اليوم وغداً بسبب التقلبات الجوية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يحذر من السفر اليوم وغداً بسبب التقلبات الجوية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).