2020/11/20 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، شخصا بعد حادث طعن لعدة أشخاص في بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا.





وأفادت مجلة “فوكوس” الألمانية، أن "عدة أشخاص أصيبوا نتيجة اعتداء طعن في بلدة أوبرهاوزن"، مشيرة إلى أن "قوات الأمن اعتقلت شخصا يشتبه بتنفيذه العملية".

واضافت، انه "لا توجد تفاصيل عن الدوافع وعن طبيعة السلاح المستعمل في عملية الطعن".

من جهته، ذكر موقع “ويست دويتش ألغيمينيا زيتونغ”، أن "العديد من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى وهم مصابون بطعنات في أماكن متفرقة من الجسم، وأن بعضهم تعرض لإصابات تهدد حياتهم".

وبدوره، قال متحدث باسم الشرطة في مدينة إيسن القريبة، أن “الخمسة بمن فيهم المهاجم عولجوا في المستشفى، وأن أصابة واحد على الأقل خطيرة”.

واضاف، إنه “نزاع عائلي على ما يبدو”.

وذكرت مصادر مطلعة، أن “5 أشخاص أصيبوا في هجوم طعن ببلدة أوبرهاوزن غربي ألمانيا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مشتبه به بعد حادثة طعن خمسة أشخاص غرب ألمانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مشتبه به بعد حادثة طعن خمسة أشخاص غرب ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).