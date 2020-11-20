الرافدين يعلن صرف رواتب مديريات التربية

2020/11/20 | 10:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، يوم الجمعة، عن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم.

وأضاف: ان الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الألكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه.

PUKmedia عن اعلام مصرف الرافدين‌

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