دراسة إيطالية مثيرة للشكوك تدعي تفشي “كوفيد-19” في إيطاليا قبل الصين

2020/11/20 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أثارت دراسة إيطالية تدعم حالة انتشار فيروس كورونا الجديد خارج الصين في وقت أبكر مما كان يعتقد، شكوكا بين بعض العلماء الغربيين الذين طالبوا بإجراء مزيد من الاختبارات.

وتصف ورقة بحثية نشرها المعهد الإيطالي للسرطان (INT) وجود أجسام مضادة محايدة لـ SARS-CoV-2 في دم مأخوذ من مرضى أصحاء في إيطاليا في أكتوبر من العام الماضي خلال تجربة فحص سرطان الرئة.

وإذا كانت البيانات صحيحة، فإنها ستغير تاريخ الوباء وتثير أسئلة حول متى وأين ظهر الفيروس الذي وقع التعرف عليه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر الماضي.

لكن العديد من العلماء الذين قابلتهم وكالة رويترز، قالوا إن هناك حاجة لمزيد من الدراسة والبحث.

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