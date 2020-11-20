القانونية النيابية: التصويت على المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب حصراً

2020/11/20 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع- نصار الحاج

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن التصويت على أعضاء المحكمة الاتحادية يكون داخل مجلس النواب فقط، مؤكداً أن مجلس النواب والكتل السياسية لن تقبل أي معادلة أخرى.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تصويت مجلس النواب على أعضاء المحكمة الاتحادية هو اختصاص أصيل ، لأن النظام برلماني ،ولا يمكن القبول أن تكون المناصب الرفيعة والعليا في الدولة، والمناصب الحساسة في الدولة، بيد أطراف غير منتخبة بشكل مباشر""، لافتاً إلى أن "الممثل المنتخب بشكل مباشر وأساسي والمصدر الثاني للسلطات هو مجلس النواب، لذلك لا يمكن أن القبول أي معادلة خارج هذه المعادلة".

وشدد العقابي على أن "مقترح التعديل على قانون المحكمة الاتحادية سيكون من ضمنها التصويت والمصادقة النهائية من مجلس النواب فقط"، مشيراً إلى أن "أعضاء وتركيبة المحكمة الاتحادية، لا بد أن تتضمن فقهاء القانون وخبراء الشريعة، وبالتالي فإن النص الدستوري واضح وصريح ولا لبس فيه".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، قد حدد في وقت سابق خيارين أمام البرلمان لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، مؤكداً أهمية وجودها في الفترة الحالية لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الكعبي لوكالة الإنباء العراقية (واع)،إن "البرلمان أمامه خياران لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، الأول تعديل نص الفقرة الثالثة الملغاة من قبل المحكمة الاتحادية، أو المضي في التشريع".

وأضاف ،أن "تشريع القانون سيكون مهماً جداً، لإعادة هيكلة هذه المؤسسة، التي تعنى بمشاركة عدد كبير من المعنيين بالشأن الدستوري والقانوني فيها، من قبل أعضائها".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق من قبل الحكومة والرئاسات الثلاث، على إجراء الانتخابات المبكرة، ولن تكون هناك انتخابات ما لم تكن هناك محكمة اتحادية"، مؤكداً "الأهمية لوجودها في الفترة الحالية أكثر".

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