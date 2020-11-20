الكهرباء تطمئن موظفي العقود والأجور اليومية

2020/11/20 | 10:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة،

وجود توجه لإنهاء خدمات منتسبيها من

أصحاب العقود والأجور، مشيرةً إلى أن

رواتب ومخصصات المحولين من العقود

والأجور للعمل في الجباية ستبقى كما هي.

وقالت الوزارة في بيان،

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