الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ

2020/11/20 | 10:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم

الجمعة، محاولة تسلل لمسلحي تنظيم

"داعش" الإرهابي في جزيرة الصينية

بمحافظة صلاح الدين في العراق.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت

الهيئة في بيان، إن "قوات اللواء 31

ب‍

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