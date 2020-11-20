الجيش الامريكي يكشف اعداد الدواعش في العراق وسوريا ويؤكد ان العراق يريد استمرار وجودنا هناك

2020/11/20 | 10:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القيادة المركزية في الجيش

الأميركي "سنتكوم"، الجنرال كينيث

ماكينزي، مساء الخميس، البدء في خفض عدد

القوات الأميركية في العراق تنفيذا

لقرار ترامب، لكنه أوضح أن بغداد تريد

استمرار هذا الوجود من

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