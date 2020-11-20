2020/11/20 | 10:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لست من هواة الرد على المهاجمينلكن هذة العبارة تكررت لي كثيرا في عدةمواقع ويعتقد اصحابها انها اهانة لي.ياسادتي نعم انا (أداة بيد المطلقات (الأمهات)او النساء المظلومات ) فأنا احد اسلحتهن في حربهن ضد القهر والظلم واتشرف بهذا الدورواداة بيد المظلوم خير الف مرة من امير لدى الظالم pic.twitter.com/jRlP36SzhL

— المحامي محمد جمعة (@lawyer_mohamd) November 18, 2020

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطلقات.. محمد جمعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطلقات.. محمد جمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).