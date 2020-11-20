قائد عسكري اميركي: بغداد تريد تواجد قواتنا لاستمرار ملاحقة داعش

2020/11/20 | 10:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي “سينتكوم” الجنرال كينيث ماكينزي، أن بغداد تريد استمرار الوجود الأمريكي في العراق لمحاربةخلايا تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال ماكينزي خلال مؤتمر عبر الفيديو، إن “حكومة العراق أشارت بوضوح الى أنها تريد الحفاظ على شراكتها مع الولايات المتحدة وقواتالتحالف في الوقت الذي نواصل فيه إنهاء الحرب ضد تنظيم “داعش“.

وذكر ماكينزي أن “التقديرات تشير إلى أنه لا تزال لدى التنظيم قوة من 10 آلاف مناصر في العراق وسوريا، ولا يزال يمثل تهديدا حقيقيا“.

وقال إن “التقدم الذي أحرزته قوات الأمن العراقية سمح للولايات المتحدة بخفض قدراتها العسكرية الحالية في العراق“.

ومع ذلك شدد على أن “القوات الأمريكية وقوات التحالف يجب أن تتواجد هناك للمساعدة في منع عودة تنظيم “داعش” كقوة متماسكة قادرةعلى التخطيط للهجمات“.

وتحدث ماكينزي كذلك عن إيران، وقال إن “الوجود العسكري الأمريكي و“الردود المدروسة” نجحت في “ردع” إيران عن “الاستمرار في شنالهجمات على خطوط الشحن البحري” في الخليج، وحدت من “هجمات وكلاء إيران” في العراق“.

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