أمريكا الجنوبية في ضوء الإنتخابات الأمريكية - الطاهر المعز

2020/11/20 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز أمريكا الجنوبية، في ضوء الإنتخابات الأمريكيةيمثل هذا المقال الجزء الأول من دراسة تتناول أساليب الهيمنة الأمريكية في البُلدان المُسمّاة "نامية"، يتناول الجزء الأول أمريكا الجنوبية، وهي مُحاذية للولايات المتحدة، وجزء من القارة الأمريكية، ويتناول الجزء الثاني، أساليب الهيمنة الأمريكية بقارة آسيا، وهي بعيدة جغرافيا عن الولايات المتحدة، لكنها تضم مستعمرات أمريكية، وتضم قواعد عسكرية أمريكية هامة ......





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