في اليوم الواحد نعيش حياتين - حسن مدن

2020/11/20 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن يميّز جورج طرابيشي بين أمرين هما: التحديث والتغريب، في إطار حديثٍ له عن الثقافة العربية والتراث.



وهو تفريق ضروري رغم تأكيده على أن الحضارة الآن تتجه لأن تكون حضارة عالمية منطوية على ثقافات عدة.



والتفريق هنا ليس مجرد تفريق لفظي، وإنما يتصل بفروق عميقة بين مفهومين مختلفين حتى لو كان مركز الحضارة العالمية في المدى الزمني الراهن مركزا غربيا، لأن هذا لم يعن ولا يجب أن يعني أن على كل الأمم اقتداء هذا ال ......





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