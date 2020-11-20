أحوال الطقس في الاقليم والعراق والعالم

2020/11/20 | 10:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليكم توقعات الطقس لليوم الجمعة 2020/11/20، في عدد من مدن وبلدات اقليم كوردستان والعراق والعالم.

يمكنكم الاطلاع على أحوال الطقس بالنقر هنـــــــــــــــا.





PUKmedia / السليمانية‌

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