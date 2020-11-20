2020/11/20 | 10:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، محاولة تسلل لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان مقتضب تابعه PUKmedia، إن قوات اللواء 31 ب‍الحشد الشعبي أحبطت، اليوم الجمعة، عملية تسلل لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.

هذا ولم يضف البيان المزيد من المعلومات عن طبيعة التسلل، مبينا ان التفاصيل ستعلن لاحقاً.

PUKmedia متابعة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين.. إحباط محاولة تسلل لداعش) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين.. إحباط محاولة تسلل لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).