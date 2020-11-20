الجيش الأذري يدخل إقليم أغدام بعد انسحاب الأرمن

2020/11/20 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الجيش الأذري، صباح الجمعة، دخوله إلى إقليم أغدام المتاخم لناغورنو قره باخ، بعد أولى عمليات الانسحاب الثلاث للقوات الأرمنية، التي ينص اتفاق وقف الأعمال القتالية.وقال وزير الدفاع الأذري، إن “وحدات الجيش الأذري دخلت إقليم أغدام”، في إشارة إلى المنطقة التي كان يسيطر عليها الانفصاليون الأرمن، منذ حوالى ثلاثين عاماً، واضطروا للتنازل عنها بعد هزيمتهم في النزاع الدموي هذا الخريف.



وهذه أول منطقة يدخلها الجيش الأذري، بعد تنازل الأرمن.

وإلى جانب أراض في منطقة ناغورنو قره باخ بينها خاصةً شوشة ثاني مدن الإقليم، تستعيد أذربيجان بموجب الاتفاق الأقاليم الأذرية السبعة التي كانت تشكل الحزام الأمني للجمهورية المعلنة من جانب واحد في ناغورنو قره باخ.

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