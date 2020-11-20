الداخلية تعلن القبض على تاجر مخدرات بحوزته 16 ألف حبة مخدرة في الانبار

2020/11/20 | 10:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت وزارة الداخلية، مساء الخميس، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 16 الف حبة مخدرة في الانبار.

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