وزارة التخطيط تنتهي من إعداد الجانب الاستثماري في موازنة العام 2021

2020/11/20 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء- واع- عباس رحيمة

أكدت وزارة التخطيط ،اليوم الجمعة، الانتهاء من إعداد موازنة 2021 ،مبينة أنها سترسل الموازنة العامة إلى مجلس النواب في غضون شهر تقريباً.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة انتهت من إعداد الشق الاستثماري ضمن موازنة 2021 التي سيتم ارسالها إلى مجلس النواب في غضون شهر تقريباً بعد أن يقرها مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "قلة الإيرادات المالية للدولة ستكون مشكلة كبيرة في موازنة 2021 بجانبها الاستثماري، ولذا فإن التركيز سيكون على الجانب التشغيلي فقط ".

وتابع الهنداوي أنه "إذا كان هناك فائض في الأموال فإنه سيتحول إلى الجانب الاستثماري حيث ستكون الأولوية للمشاريع المستمرة التي هي هي قيد التنفيذ ووصلت نسب الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة "، مؤكداً "عدم إدراج أي مشاريع جديدة ضمن موازنة 2021 ".

وأوضح الناطق عن وزارة التخطيط أنه"لدينا أكثر من ستة آلاف مشروع في جميع المحافظات وفي مختلف المجالات وأغلبها مهدد بالتوقف بسبب عدم توفر التخصيصات المالية"، لافتاً إلى أن "الوزارة فاتحت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لوضع أولويات لهذه المشاريع وفي حال توفرت الأموال اللازمة ستكون الأولوية لمشاريع محددة من ضمنها المشاريع ذات الطابع الخدمي والمشاريع التي هي قيد الإنجاز ولا تحتاج إلى أموال كثيرة لإنجازها" .

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