2020/11/20 | 10:51 - المصدر: سفن سكاي

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قسم المخدرات والمؤثرات العقلية وقسم شؤون السيطرات في مديرية شرطة محافظة الانبار تلقي القبض على متهم يتاجر بالمخدرات في مدينة الرمادي منطقة الخمسة كيلو، وضبطت بحوزته(١٦٠٠٠) حبة مخدرة نوع كبتاجون.



تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمواد المضبوطة وتوقيف المتهم وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة الانبار : القاء القبض على متهم يتاجر بالمخدرات وبحوزته(١٦٠٠٠) حبة مخدرة 7 SKY TV.

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