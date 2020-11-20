التخطيط: لا مشاريع جديدة في موازنة 2021


التخطيط: لا مشاريع جديدة في موازنة 2021
2020/11/20 | 10:51 - المصدر: آي كيو نيوز
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