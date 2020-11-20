الداخلية تحدد أسباب الخروقات في أبي صيدا وتكشف عن إجراءاتها

2020/11/20 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

كشفت وزارة الداخلية، عن إجراءاتها المتخذة لفرض الأمن في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا بحسب الوكالة الرسمية، ان “الخروقات الأمنية التي حدثت في محافظة ديالى وتحديدا في منطقة ابي صيدا، كان سببها مشاكل عشائرية وثارات مما حصل العديد من الحوادث”.واضاف المحنا ، ان “ وزير الداخلية اتخذ الإجراءات اللازمة لبسط الأمن في المنطقة، منها قيامه بزيارة مفاجئة الى محافظة ديالى والتقى القادة الأمنيين وتوجه بعد ذلك الى منطقة ابي صيدا والتقى مديري الشرطة، وتم دعمهم لوجستيا.وتابع، انه “قوات الرد السريع كلفت لتنفيذ أوامر القبض غير المنفذة في المنطقة، لافتا الى انه “بعد الانتشار الأمني الكثيف شهدت المنطقة استقرارا أمنيا وارتياحا من قبل المواطنين”.انتهى/25

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