زخات رعدية وعواصف وسيول تتربص بالعراق.. تحذيرات “جديّة” من السفر خلال هذه الفترة

2020/11/20 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، من السفر اليوم الجمعة وغدا السبت، في العراق بسبب تقلبات الجو ووجود السحب في أغلب مدن البلاد.

وقال عطية في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “منخفضا جويا جبهوي تشمل تأثيراته كافة مدن البلاد، بهطول أمطار متفاوتة الشدة رعدية على فترات وتحذيرات من الغزارة تشمل ( ديالى ، واسط وسليمانية واجزاء من شرق بغداد وشمال اربيل وشرق دهوك وربما تشمل صلاح الدين)”.

وحذر، من “نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في (البصرة وميسان وذي قار وواسط وشرق الديوانية وجنوب ديالى) يبدأ النشاط خلال ساعات النهار ويزداد النشاط هذا ليلا في البصرة وبادية الجنوب وواسط لتصل هبات الرياح الى ما بين 70-90 كم بالساعة ولا يستبعد تشكل عواصف ترابية بسبب ذلك”.

وتابع، “السيول واردة في المناطق الحدودية لمدن ديالى وواسط وايضا الاودية في المناطق الجبلية وتجنب النزول للبحر خصوصا سواحل الخليج الشمالية ليل الجمعة والسبت”.

وأوضح المتنبئ الجوي، “بعد عبور جبهة المنخفض خلال ساعات نهار السبت أجواء مدن البلاد تدريجياً سيطرأ انخفاض بدرجات الحرارة حين تتحول الرياح نحو الاتجاه الشمالي الغربي”.

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