كيف يتحول الكاتب الى -لوبي-فاعل ؟! - فاطمة الحصي

2020/11/20 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الحصي لستُ قارئه لأحمد خالد توفيق ؛ لم أقرأه في الماضي ولا أمتلك الآن وقتا لقراءته مع الأسف.



أذكر أن أول مره سمعت به ولفت انتباهي حين كنتُ ذات سنه بمعرض الكتاب وتقابلتُ صدفة مع ابنة عمي الفنانه والأكاديميه د.فريده أحمد الحصي وتفاجئتُ بها وهى تجري نحو أحد الأركان التي ضموا فيها كتاباته وهى فرحةً للغايه معبره عن امتنانها لوجود هذا الركن وشرحت لي كيف أنها تعشق هذا الرجل وكيف أن تأثيره كبيرا على شخصي ......





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