الاعلام النيابية تشدد على أهمية توفير فرص عمل للإعلاميين

2020/11/20 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكدت لجنة الاتصالات الإعلام النيابية، اليوم الجمعة، أهمية توفير فرص عمل للإعلاميين، فيما شددت على ضرورة احترام واحتضان وتوفير الحصانة لشريحة الإعلاميين المهمة.

وقال عضو اللجنة النائب علاء الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك دوراً بذلناه لكي يكون لخريج كليات الإعلام تواجد في مؤسسات الدولة، وخاصة أن هنالك في كل مؤسسة قسماً خاصاً للإعلام والعلاقات، وهذا يحتاج إلى موظفين اختصاص".

وأضاف أن "الجانب الإعلامي أخذ حيزاً كبيراً في مؤسسات الدولة والعملية السياسية، لذلك ينبغي توفير فرص العمل للإعلاميين، فضلاً عن توفير الحصانة، واحترام واحتضان هذه الشريحة المهمة".

وأشار إلى أنه "تمت مطالبة المحافظين والوزراء وكل مؤسسات الدولة، بأن تحتضن الإعلاميين، وأن تكون لهم مكانتهم في مؤسسات الدولة"

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