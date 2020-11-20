طهران تلمح إلى صفقات أسلحة مع العراق: قدراتنا عالمية.. ولدينا ’عدو مشترك’!

2020/11/20 | 11:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال النائب الايراني سهراب كيلاني، الخميس، إن "الانجازات العسكرية للبلاد" يمكنها المساهمة في الارتقاء بمستوى الامن والاستقرار في العراق، مبيناً إن إزالة الحظر التسليحي يمهد لتعزيز التعاون بين البلدين أكثر مما مضى.



وأشار كيلاني، في تصريح لوسائل اعلام ايرانية، تابعه "ناس" (20 تشرين الثاني 2020)، إلى "أهمية زيارة وزير الدفاع العراقي الى طهران مؤخراً"، مؤكداً "ارتباط ايران والعراق بقواسم مشتركة عديدة لاسيما على الصعد الدينية والسياسية والثقافية وهو مايساهم في ترسيخ الاستراتيجيات المشتركة".

وأضاف، أن "توطيد العلاقات بين طهران وبغداد يساهم في تنمية البلدين حيث يرتبطان بحدود طويلة والتي تشكل طاقة جيدة للتعاون الاقتصادي والسياسي والامني بينهما".

وبين، أن "الشعبين الإيراني والعراقي لديهما اشتراك من حيث الأعداء، وعلى سبيل المثال اتخذ الأميركيون قرارات ظالمة ضد الشعب الإيراني فيما يساهم التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والدفاعية بتعزيز الاستقرار في المنطقة".

ووصف كيلاني القدرات الدفاعية في إيران بـ "الجيدة والمتفوقة على الصعيد العالمي أيضاً"، مؤكداً أن هذه تلك القدرات "يمكنها المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن في العراق لذلك فان إزالة الحظر التسليحي يمهد لتحقيق هذا الهدف أكثر مما مضى".

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